Unbekannter beschädigt Außenspiegel an drei Fahrzeugen

Die Tat passiert in Oberhausen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unfallflucht in Oberhausen: Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, verursachte am Donnerstag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 9.30 und 13 Uhr einen Verkehrsunfall in der August-Wessel-Straße in Oberhausen. Hierbei wurden drei Fahrzeuge beschädigt.

An den geparkten Fahrzeugen wurde jeweils der linke Außenspiegel angefahren. Der Unbekannte flüchtete anschließend vom Unfallort. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. (möh)