Unbekannter beschädigt Auto in Siebenbrunn und flieht

Im Augsburger Stadtteil Haunstetten-Siebenbrunn wird ein Toyota beschädigt, der Schaden liegt bei rund 3000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen der Unfallflucht.

In Haunstetten-Siebenbrunn ist am Sonntagnachmittag ein geparktes Auto schwer beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, stand der Toyota zwischen 13 und 16 Uhr am rechten Straßenrand im Bereich der Hausnummer 49. In dieser Zeit wurde das Fahrzeug an der kompletten linken Seite massiv beschädigt. Der oder die Verantwortliche entfernte sich anschließend, ohne den Unfall zu melden.

Polizei meldet Unfallflucht im Augsburger Stadtteil Haunstetten-Siebenbrunn

Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei bei rund 3000 Euro. Sie ermittelt nun in Folge der Unfallflucht und bittet um Hinweise. Mögliche Zeuginnen und Zeugen können sich bei der Inspektion Augsburg Süd telefonisch unter 0821/323-2710 melden. (kmax)