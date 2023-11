Unbekannter beschädigt geparktes Auto in Lechhausen

Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Tat passiert in der Curtiusstraße.

Sachbeschädigung in Lechhausen: von Donnerstag, 9 Uhr, bis Freitag, 12.45 Uhr, beschädigte ein Unbekannter die Heckscheibe eines geparkten Autos in der Curtiusstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro, so die Polizei.

Ermittlungen laufen wegen Sachbeschädigung. Gesucht werden Zeugen. (möh)

