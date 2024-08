Unbekannter besprüht Hund mit Tierabwehrspray und verletzt Halterin

Ein bislang Unbekannter hat am Samstag Tierabwehrspray gegen einen Hund eingesetzt und so eine 22-Jährige leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, traf die Frau mit ihrem Cocker Spaniel in der Spicherer Straße in Augsburg-Pfersee auf den Unbekannten. Er ärgerte sich offenbar über den Hund, der nicht angeleint war, und setzte daraufhin das Spray ein. Anschließend entfernte er sich.

Mann setzt Tierabwehrspray gegen Hund ein: Frau verletzt, Polizei Augsburg ermittelt

Sowohl die 22-Jährige als auch der Hund wurden durch den Einsatz des Sprays leicht verletzt. Einer Beschreibung zufolge soll der Mann rund 1,70 Meter groß und „hager“ gewesen sein, er soll „dunkle Hautfarbe“ und lockiges, kurzes, grau meliertes Haar gehabt haben. Getragen haben soll er weiße Oberbekleidung und graue Jeans, dazu hatte er offenbar AirPods bei sich. Die Polizeiinspektion ermittelt unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und nimmt Hinweise unter 0821/323-2610 entgegen. (kmax)