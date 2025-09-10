Icon Menü
Augsburg: Unbekannter bestiehlt 30-Jährigen am Königsplatz

Augsburg

Unbekannter bestiehlt 30-Jährigen am Königsplatz

Der Täter griff in die Jackentasche und nahm einen Schlüsselbund an sich. Zuvor sprach er den 30-Jährigen und seine Begleiter an. Polizei bittet um Mithilfe.
    Am Manzu-Brunnen ereignete sich am Montag ein Diebstahl.
    Am Manzu-Brunnen ereignete sich am Montag ein Diebstahl. Foto: Michael Hörmann (Archivbild)

    Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag gegen 19.50 Uhr am Königsplatz einen 30-Jährigen bestohlen. Wie die Polizei berichtet, sprach der Unbekannte zunächst den jungen Mann und seinen Begleiter nahe des Manzu-Brunnens an. Der Täter verwickelte beide in ein Gespräch und umarmte diese. Als sich der Mann wieder entfernte, stellte der 30-Jährige fest, dass sein Schlüsselbund fehlte. Die Polizei ermittelt nun wegen Taschendiebstahls. Zeugenhinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0821/3232110 entgegen. (klijo)

