Unbekannter bestiehlt 30-Jährigen am Königsplatz

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag gegen 19.50 Uhr am Königsplatz einen 30-Jährigen bestohlen. Wie die Polizei berichtet, sprach der Unbekannte zunächst den jungen Mann und seinen Begleiter nahe des Manzu-Brunnens an. Der Täter verwickelte beide in ein Gespräch und umarmte diese. Als sich der Mann wieder entfernte, stellte der 30-Jährige fest, dass sein Schlüsselbund fehlte. Die Polizei ermittelt nun wegen Taschendiebstahls. Zeugenhinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0821/3232110 entgegen. (klijo)

