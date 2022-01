Unbekannter bricht Auto in Oberhausen auf: Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Täter hat aus einem geparkten Auto in Augsburg-Oberhausen einen Geldbeutel gestohlen. Nun sucht die Polizei Zeugen und bittet um Hinweise.

Am Sonntag ist in der Zeit zwischen 16 und 17 Uhr ein in der Dinglerstraße geparkter schwarzer BMW X1 offenbar mutwillig beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei wurde an dem Auto, das auf Höhe der Hausnummer 6 stand, die Beifahrerscheibe eingeschlagen und anschließend ein darin befindlicher Geldbeutel mit Bargeld und Ausweispapieren gestohlen. Der unbekannte Täter machte Beute im Wert von 100 Euro, der angerichtete Sachschaden liegt laut Polizei bei etwa 800 Euro. Um Hinweise bittet die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2510. (jaka)