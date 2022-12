Unbekannter bricht in Autohaus ein und stiehlt über 10.000 Euro aus Tresor

Beim Täter könnte es sich um einen Nichtraucher handeln. Zigaretten im aufgebrochenen Automaten ließ er liegen, das Geld nahm er mit.

Diebstahl in einem Autohaus in Augsburg: Der Einbrecher entwendete einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich. Die Tat passierte am Samstag zwischen Mitternacht und 7 Uhr. Der Täter drang laut Polizei in ein Autohaus in der Landsberger Straße 27 ein. Hier flexte er dann einen vorgefundenen Tresor auf und entwendete daraus Bargeld im vermutlich unteren fünfstelligen Eurobereich.

Täter bediente sich zudem in den aufgestellten Kaffeekassen

Ein im Gebäude installierter Zigarettenautomat wurde von dem Einbrecher ebenfalls gewaltsam geöffnet. Er nahm das darin enthaltene Bargeld in noch nicht bekannter Höhe mit. Die Zigaretten wurden im Automaten belassen. Letztendlich bediente sich der Unbekannte auch noch aus in dem Betrieb aufgestellten Kaffeekassen und nahm das darin befindliche Bargeld ebenfalls mit. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich ersten Einschätzungen zufolge auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag belaufen. (möh)