Unbekannter bricht in ein Café in der Innenstadt ein

Auf Kuchen oder Gebäck war ein Einbrecher wohl nicht aus, als dieser in ein Café mit Konditorei in der Innenstadt eindrang.

In ein Café in der Philippine-Welser-Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern ist in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen worden.

Der oder die Täter drangen mutmaßlich über ein Fenster oder eine Dachluke in das Treppenhaus ein und hebelten dann eine weitere Tür auf. In einem Büro- und Kassenraum wurden mehrere Behältnisse und Schubladen durchwühlt, außerdem wurde ein Tresor angegangen. Insgesamt sei dem oder den Tätern ein Bargeldbetrag im unteren fünfstelligen Eurobereich in die Hände gefallen, berichtet die Polizei.

Der angerichtete Sachschaden dürfte sich im Bereich von etwa 5000 Euro bewegen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323 2810. (ina)