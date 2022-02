Unbekannter bricht in einen Augsburger Kindergarten ein und stiehlt Bargeld

Ein oder mehrere Täter sind in einen Kindergarten im Augsburger Spickel eingebrochen. Es fehlen mehrere Hundert Euro. Und der Schaden am Gebäude ist groß.

In der Nacht auf Donnerstag brach ein bislang unbekannter Täter in einen Kindergarten in der Hornungstraße ein. Der oder die Täter hebelten die Hintertüre gewaltsam auf und gelangten so in das Gebäude, teilt die Polizei mit.

Dort durchsuchten sie die Räume und entwendeten mehrere Hundert Euro Bargeld. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen. (möh)