Unbekannter bricht in Gögginger Gaststätte ein und richtet hohen Schaden an

Die Polizei meldet einen Einbruch in der Pfarrer-Bogner-Straße im Augsburger Stadtteil Göggingen. Der Schaden ist hoch, die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen.

Ein bislang Unbekannter ist in der Nacht auf vergangenen Mittwoch in eine Gaststätte im Augsburger Stadtteil Göggingen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschaffte er sich gegen 2 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten in der Pfarrer-Bogner-Straße. Der Sachschaden, der dadurch entstand, liegt im niedrigen dreistelligen, der Beuteschaden im oberen vierstelligen Bereich.

Die Augsburger Kriminalpolizei hat nun Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen können sich telefonisch unter 0821/323-3810 melden. (kmax)