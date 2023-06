Unbekannter bricht in Wohnung am Klinkerberg ein: Kripo ermittelt

Nach einem Wohnungs-Einbruch am Klinkerberg in der Augsburger Innenstadt nimmt die Kriminalpolizei Ermittlungen auf. Wo sich Zeugen melden können.

Ein bislang Unbekannter ist am vergangenen Donnerstag in eine Wohnung am Klinkerberg in der Augsburger Innenstadt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschaffte er sich zwischen 7.30 und 18.30 Uhr gewaltsam Zutritt zur Privatwohnung, die im Bereich der zweistelligen Hausnummern liegt. Anschließend entwendete der Täter Beute im zweistelligen Eurobereich, der entstandene Sachschaden liegt bei rund 200 Euro.

Polizei meldet Wohnungs-Einbruch am Klinkerberg in Augsburg

Nach Polizeiangaben nahm eine Anwohnerin gegen 18 Uhr ein verdächtiges Geräusch wahr, konnte aber keine weiteren Angaben machen. Die Kriminalpolizei Augsburg hat nun Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahl aufgenommen und bittet um Hinweise – insbesondere zu Beobachtungen gegen 18 Uhr. Zeugen können sich unter 0821/323-3810 melden. (kmax)