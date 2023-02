Unbekannter bricht nachts in Augsburger Stadtmarkt ein

Ein unbekannter Täter ist nachts in den Augsburger Stadtmarkt eingebrochen. Er hatte es auf mehrere Verkaufsstände abgesehen. Was die Polizei weiß.

Der Augsburger Stadtmarkt ist jenseits seiner Öffnungszeiten an allen fünf Zu- und Ausgängen abgeriegelt. Dennoch hat es ein Unbekannter geschafft, in der Nacht auf Montag auf dem Markt einzubrechen. Wie die Polizei berichtet, ging der Täter mindestens acht Verkaufsstände an und stahl offenbar alles, was er in die Finger bekam: Getränke, Soßen, Teller und auch Bargeld.

Außerdem brach er eine Vitrine auf und entwendete daraus mehrere Messer im Gesamtwert von etwa 1000 Euro. Der genaue Beuteschaden steht laut Polizei noch nicht fest, dürfte sich aber wohl auf etwas mehr als 2000 Euro belaufen. Der angerichtete Sachschaden wird auf eine ähnliche Höhe geschätzt.

Nach Angaben der Polizei könnte der Abtransport der Beute über Kisten erfolgt sein, die offenbar am Eingang zum Ernst-Reuter-Platz lagerten. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0821/323-2110 entgegen. (ina)