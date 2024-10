Unbekannter entwendet abgesperrten E-Scooter

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Mittwoch, 22.30 Uhr auf Donnerstag, 7.30 Uhr, einen E-Scooter in der Jakoberstraße in der Innenstadt gestohlen.

Der E-Scooter war laut Polizei mit einem Schloss an der Lenkstange versperrt. Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Diebstahls. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0821/323-2110 zu melden. (ina)