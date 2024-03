Unbekannter entwendet den Rollator einer 81-jährigen Frau

Tat passiert im Augsburger Stadtteil Oberhausen. Seniorin ließ ihren Rollator kurz unbeaufsichtigt stehen.

Am gestrigen Mittwoch entwendete eine unbekannte Person einen Rollator in der Hirblinger Straße in Oberhausen. Opfer ist laut Polizei eine 81-jährige Frau. Gegen 8.15 Uhr wartete eine 81-Jährige auf ein Taxi. Sie hatte dafür ihren Rollator zusammengeklappt. Als das Taxi nicht kam, ging die Frau ohne Rollator ins Haus.

Als sie wenig später zurückkam, war der Rollator nicht mehr da. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. (möh)