Unbekannter entwendet Handy und Geldbörse aus Einkaufswagen

Die Tat ereignete sich in Lechhausen. Die Kundin ließ den Wagen unbeaufsichtigt.

Dem Täter wurde es leicht gemacht. Die Beute lag im griffbereit im Einkaufswagen, während die Kundin sich anderswo aufhielt.

Die Tat passierte laut Polizei am Samstag gegen 15.20 Uhr in Lechhausen. Ein Unbekannter entwendete einen Geldbeutel und ein Smartphone einer 22-Jährigen. Während die Frau sich Klamotten ansah, griff der Unbekannte zu. Die Wertgegenstände lagen gut sichtbar im Einkaufswagen, so die Polizei. (möh)

