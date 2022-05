Unbekannter entwendet Werkzeug aus einem Firmenwagen

Das Auto steht im Augsburger Stadtteil Kriegshaber. Täter hat es auf eine spezielle Marke abgesehen.

Im Zeitraum von Mittwoch, 11. Mai (13.30 Uhr), bis Donnerstag, 12. Mai (7.15 Uhr), war in Kriegshaber ein Firmenwagen (weißer Mercedes Sprinter) in der Hooverstraße (Höhe der 12er-Hausnummern) abgestellt.

Mitarbeiter stellt fest, dass die Türe gewaltsam aufgebrochen wurde

Bei Inbetriebnahme habe der Firmenmitarbeiter dann am Morgen festgestellt, so die Polizei, dass offenbar die Schiebetüre an dem Transporter aufgehebelt worden war. Aus dem Fahrzeug hatte der unbekannte Täter etliche Werkzeugmaschinen (Bohrmaschine/Schlagbohrer/Winkelschleifer/Flex - samt zugehöriger Montagekoffer und Werkzeugbehälter) überwiegend der Marke Hilti entwendet. Der Beuteschaden beträgt 5000 Euro, der Sachschaden an dem Firmenwagen (kaputte Türe) dürfe sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. (möh)