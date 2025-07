Unbekannter fährt 86-jährigen Radfahrer um und fährt davon

Am Donnerstag zwischen 14 Uhr und 19 Uhr hat ein bislang unbekannter Autofahrer in der Waxensteinstraße einen geparkten roten Toyota beschädigt und ist anschließend davon gefahren. Laut Polizei entstand dabei ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Ebenfalls am Donnerstag gegen 9.20 Uhr hat ein bislang unbekannter Autofahrer in der Dr.-Schmelzing-Straße auf Höhe der Hausnummer 60 einen 86-jährigen Fahrradfahrer beim Überholvorgang touchiert. Laut Polizei stürzte der Senior daraufhin und wurde schwer verletzt.

Der mutmaßliche Täter fuhr weiter, ohne nach dem 86-Jährigen zu sehen. Der unbekannte Fahrer war vermutlich mit einem roten Opel oder Renault unterwegs. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/3232310. (klijo)