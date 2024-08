Unbekannter fährt Mercedes an und flüchtet

Ein Mercedes wurde am Samstag in der Neudeker Straße auf Höhe der Hausnummer 34 am linken Fahrzeugheck beschädigt. Die Besitzerin hatte ihr Auto gegen 6.45 Uhr dort abgestellt. Als sie gegen 13.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden. (gau)

Katharina Indrich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mercedes-Benz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis