Augsburg

vor 31 Min.

Unbekannter feuert in der Innenstadt Schüsse aus Schreckschusswaffe ab

Ein bislang Unbekannter hat in der Katharinengasse in Augsburgs Innenstadt mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben.

In der Katharinengasse in Augsburgs Innenstadt fallen am Samstagabend mehrfach Schüsse. Sie stammen aus einer Schreckschusswaffe. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein bislang Unbekannter hat am Samstagabend mehrere Schüsse in der Augsburger Innenstadt abgefeuert. Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Zeuge gegen 21.45 Uhr, dass der Mann in der Katharinengasse mehrfach in die Luft geschossen habe und anschließend geflüchtet sei. Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung ein, allerdings ohne Erfolg. Am Ort des Geschehens fanden die Beamten nur noch Patronenhülsen der Schreckschusswaffe. Schuss aus Schreckschusswaffe in Augsburgs Innenstadt: Polizei ermittelt Nach Beschreibung des Zeugen soll der Unbekannte circa 1,65 Meter groß gewesen sein und eine schwarze Jogginghose sowie ein dunkles Oberteil getragen haben. Weitere Hinweise nimmt die Inspektion Augsburg Mitte telefonisch unter 0821/323-2110 entgegen. Vor Kurzem sorgte eine räuberische Erpressung in der Armenhausgasse, bei der wohl ebenfalls mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben wurden, für Aufsehen. (kmax)

Themen folgen