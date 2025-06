Unbekannter hält 14-Jährige in Straßenbahn fest – weiterer Mann greift ein

Am Dienstag gegen 20 Uhr hat ein bislang unbekannter Mann eine 14-Jährige in der Straßenbahn belästigt. Laut Polizei hielt dieser die Jugendliche auf Höhe des Helmut-Haller-Platzes am Arm fest und hinderte sie zunächst am Aussteigen. Nachdem ein Zeuge den Unbekannten ansprach, ließ dieser die 14-Jährige los. Der mutmaßliche Täter wurde wie folgt beschrieben: Männlich, 25-30 Jahre, auffallend schiefe Zähne, dunkle Hautfarbe, kurze schwarze lockige Haare. Er trug eine weiß-schwarze Hose der Marke Adidas mit schwarzen Streifen, ein lila T-Shirt und eine Kette um den Hals. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Nötigung und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0821/3232510 um Hinweise. (klijo)

