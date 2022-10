Augsburg

Unbekannter kippt Spülmittel in Kesterspringbrunnen

In der Nacht auf Mittwoch schüttet ein bislang Unbekannter Spülmittel in den Augsburger Kesterbrunnen in der Konrad-Adenauer-Allee. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Spülmittel in die Wasserbecken des Kesterspringbrunnens geschüttet. Er steht in der Konrad-Adenauer-Allee zwischen Königsplatz und Theodor-Heuss-Platz. Wie die Polizei mitteilt, konnte am Brunnen noch Verpackungsmüll des Spülmittels gefunden werden. Unbekannte kippen Spülmittel in Augsburger Kesterspringbrunnen Ob dabei Schaden entstand, ließ die Polizei offen. Sie bittet allerdings um Hinweise. Zeugen können sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Augsburg-Mitte unter 0821/323-2110 melden. (kmax)

