Unbekannter knackt Getränkeautomaten und richtet hohen Schaden an

Am Autobahnsee in Augsburg werden zwei Getränkeautomaten aufgebrochen, der Schaden ist enorm. Die Augsburger Polizei bittet nun um Hinweise.

Am Autobahnsee in Augsburg-Hammerschmiede hat eine bislang unbekannte Person Bargeld aus zwei Getränkeautomaten entwendet. Wie die Polizei mitteilt, knackte sie die Automaten und nahm Bargeld im Wert von 1500 Euro an sich. Die gewaltsame Aktion habe den Getränkeautomaten einen Schaden in Höhe von 16.000 Euro zugefügt.

Bei dem Diebstahl aus Getränkeautomaten in Augsburg wurden 1500 Euro erbeutet

Nach Polizeiangaben ereignete sich die Tat bereits am vergangenen Mittwoch, 3. Mai, gegen 1 Uhr nachts. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Hinweise. Zeuginnen und Zeugen können sich unter 0821/323-2310 an die Polizeiinspektion Augsburg Ost wenden. (tdoe)