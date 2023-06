Unbekannter LKW-Fahrer flieht nach Zusammenstoß auf der B17

Nach einem Unfall auf der B17 bei Augsburg halten beide Beteiligte an, dann fährt einer davon. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Nach einem Unfall auf der B17 bei Augsburg hat die Polizei gegen einen 55-Jährigen Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Wie es in einer Mitteilung heißt, stand der LKW-Fahrer am Donnerstag gegen 11.30 Uhr an einer Ampel nahe der Abfahrt von der B17 auf die B300. Als er und ein 71-jähriger Mitsubishi-Fahrer nebenan gleichzeitig links abbogen, kam es zu einem Zusammenprall.

Unfallflucht auf der B17 bei Augsburg: Polizei ermittelt gegen 55-Jährigen

Einige Meter später auf der B300 hielten beide zunächst an. Dabei bestritt der 55-jährige Sattelzugfahrer jedoch einen Zusammenstoß und fuhr davon. Der 71-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Die Polizei ermittelt nun gegen den 55-Jährigen wegen Unfallflucht. (kmax)