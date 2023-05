Unbekannter nimmt Sonnenbrillen aus Fahrzeugen mit

Mehrere Autos in Inningen wurden aufgebrochen und durchsucht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Sonnenbrillen ließ ein bislang unbekannter Täter mitgehen, der in der Nacht auf Pfingstsonntag mehrere Fahrzeuge in Inningen aufbrach. Laut Polizeibericht öffnete der Täter auf bislang unbekannte Weise die Beifahrertüre eines grauen Hyundai i30, der in der Leitenbergstraße parkte, danach öffnete er einen blauen Dacia Lodgy, der in der Straße "An der Dolle" parkte. Zuletzt brach der Täter noch zwei geparkte Fahrzeuge in der Ziegeleistraße (auf Höhe der 50erHausnummern) auf – einen blauen Opel Vectra und einen weißen BMWX1.

Der Täter nahm aus verschiedenen Fahrzeugen diverse Gegenstände mit, darunter mehrere Sonnenbrillen. Der Beuteschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2710 um Hinweise. (eva)