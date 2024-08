Unbekannter prellt Zeche und stiehlt Geldbeutel einer Bedienung

Ein bislang Unbekannter hat ein Restaurant in Augsburg-Göggingen verlassen, ohne die Rechnung zu bezahlen – und zusätzlich den Geldbeutel einer Bedienung gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, besuchte der Mann das Restaurant in der Butzstraße am Montagabend. Gegen 18.30 Uhr ging er, ohne die Rechnung von knapp 30 Euro zu bezahlen. Kurz darauf fiel einer Mitarbeiterin auf, dass er auch den Geldbeutel einer Bedienung mitgenommen hatte. Der Beuteschaden liegt offenbar im niedrigen dreistelligen Bereich.

Mann stiehlt Geldbeutel in Restaurant in Göggingen: Polizei Augsburg ermittelt

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Betrugs und Diebstahls aufgenommen, Hinweise nimmt die Inspektion Süd unter 0821/323-2710 entgegen. Es liegt eine Beschreibung des Manns vor. Er soll demnach zwischen 35 und 40 Jahre alt sein sowie „kräftige Statur“, breite Schultern, „südländisches Aussehen“, dunkle und kurze Haare sowie dunklen Drei-Tage-Bart haben. Er trug offenbar keine Brille, ein schwarzes T-Shirt mit weißem Druck auf dem Rücken, schwarze Jeans sowie weiß-rote Turnschuhe. (kmax)