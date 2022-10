Unbekannter raubt Fußgänger in der Innenstadt aus: Polizei sucht Zeugen

In der Augsburger Oblatterwallstraße raubt ein Mann einen 35-Jährigen mit einem "messerähnlichen Gegenstand" aus. Der Täter flieht. Wie ihn die Polizei beschreibt.

Ein 35-jähriger Mann ist in der Nacht auf Dienstag in der Innenstadt ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, war er gegen 1.40 Uhr zu Fuß in der Oblatterwallstraße unterwegs, als ihn ein bislang unbekannter Mann ansprach, ihm einen "messerähnlichen Gegenstand" vorhielt und Geld verlangte. Der 35-Jährige habe daraufhin einen niedrigen zweistelligen Betrag übergeben, woraufhin der Täter geflüchtet sei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Überfall in Augsburger Oblatterwallstraße: Polizei sucht Zeugen

Nach Polizeiangaben soll der Täter rund 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, dunkel gekleidet und vermummt gewesen sein. Er soll zudem nicht Deutsch gesprochen haben. Die Polizei bittet nun um Hinweise. Mögliche Zeuginnen und Zeugen können sich telefonisch bei der Kriminalpolizei unter 0821/323-3810 melden. (kmax)