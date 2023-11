Augsburg

14:56 Uhr

Unbekannter scheitert mit Einbruchversuch in Lechhauser Supermarkt

Die Polizei meldet einen Einbruchversuch in Augsburg-Lechhausen.

In der Steinernen Furt in Augsburg-Lechhausen versucht ein Unbekannter, in einen Supermarkt einzubrechen. Er scheitert, doch der Schaden ist groß..

Ein bislang Unbekannter hat am frühen Montagmorgen versucht, sich gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt in der Steinernen Furt zu verschaffen. Wie die Polizei mitteilt, fand der Einbruchversuch zwischen 2.30 und 3 Uhr statt. Er scheiterte, jedoch entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Einbruchversuch in Supermarkt in Augsburg-Lechhausen: Kripo ermittelt Die Augsburger Kriminalpolizei hat nun Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen können sich telefonisch unter 0821/323-3810 melden. (kmax)

