Unbekannter schlägt Anwohner ins Gesicht und stiehlt Brille

Ein Anwohner ist im Schlachhofviertel in Augsburg von einem Unbekannten angegriffen worden. Der Täter stahl auch noch seine Brille.

In einem Wohnanwesen in der Zimmererstraße im Schlachthofviertel ist einem Anwohner am Sonntag gegen 11 Uhr ein unbekannter Mann aufgefallen, der sich dort offenbar unberechtigt aufhielt. Nach Angaben der Polizei griff dieser den Anwohner körperlich an und schlug ihm ins Gesicht, wobei die Brille des Opfers zu Bruch ging. Danach flüchtete der bislang Unbekannte samt Brille.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 1,75 Meter groß, 20 Jahre, schlanke Statur, südländisches Aussehen, kurze Haare, braune Augen, Drei-Tage-Bart, dunkelblaue North-Face-Jacke, weiße Hose, dunkle Turnschuhe. Er sprach hochdeutsch.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Diebstahls. Hinweise unter Telefonnummer 0821/323-2710. (ina)