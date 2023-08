Unbekannter schlägt Autoscheibe ein und stiehlt Wertgegenstände

Eine bislang unbekannte Person schlägt die Scheibe eines Autos im Gablinger Weg in Augsburg-Oberhausen ein und stiehlt mehrere Gegenstände. Der Schaden ist hoch.

Eine bislang unbekannte Person ist am vergangenen Montag in ein blaues Auto eingebrochen, das im Gablinger Weg in Augsburg-Oberhausen geparkt war. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat um etwa 12 Uhr. Der Unbekannte stahl dabei mehrere Gegenstände - ersten Schätzungen zufolge liegt der Beuteschaden im niedrigen vierstelligen, der Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Polizei Augsburg meldet Diebstahl aus Auto im Gablinger Weg in Oberhausen

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Hinweise. Mögliche Zeuginnen und Zeugen können sich telefonisch unter 0821/323-2510 melden. Grundsätzlich rät die Polizei dazu, keine Wertgegenstände im Auto liegen zu lassen. (kmax)