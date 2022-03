Unbekannter schrammt BMW in Augsburger Innenstadt

Einen Fall von Unfallflucht meldet die Polizei aus dem Innenstadt-Bereich.

Ärgerlich für den Autobesitzer: Ein Unbekannter hat am Wochenende einen schwarzen BMW, der in der Walterstraße in der Innenstadt geparkt war, am hinteren Kotflügel angefahren. Wie die Polizei berichtet, entstand dabei ein geschätzter Schaden von rund 2000 Euro.

Ein Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet. Zeugenhinweise an die Polizei unter 0821/323-2710. (ina)