Unbekannter stiehlt Geldbeutel aus geparktem Wagen

Schon kurz nach dem Diebstahl wurde vom Konto der Bestohlenen Geld abgehoben. Wie der Diebstahl auffiel.

Man liest es immer wieder, doch manchmal passiert es doch: Man lässt einen wertvollen Gegenstand im Wagen liegen. So ging es auch einer 22-Jährigen, die am Freitag ihren grünen Mini in der Kopernikusstraße in Haunstetten geparkt hatte und darin offenbar ihren Geldbeutel vergaß. Als zufällig eine Polizeistreife vorbeikam, fiel den Beamten auf, dass die Beifahrerscheibe des Wagens eingeschlagen war.

Die Fahrerin des Fahrzeugs konnte schnell ermittelt werden, es stellte sich heraus, dass sie den Pkw gegen 12 Uhr abgestellt hatte. Ein bislang unbekannter Täter hatte laut Polizei die Scheibe eingeschlagen und den Geldbeutel aus dem Inneren entwendet. Die 22-jährige Geschädigte gab kurze Zeit später an, dass von ihrem Konto ein zweistelliger Eurobetrag abgehoben wurde.

Die Polizeiinspektion Augsburg-Süd bittet nun mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden. (nip)