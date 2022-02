Unbekannter stiehlt gut gefüllte Geldbörse aus geparktem Auto

Ein vergessener Geldbeutel in seinem Auto ist einen 45-Jährigen teuer zu stehen gekommen. Ein bislang unbekannter Dieb greift über Nacht in Pfersee zu und richtet erheblichen Schaden an.

Aus dem Auto ausgestiegen und den Geldbeutel liegen gelassen, das hatte für einen 45-jährigen Autofahrer in Augsburg-Pfersee fatale Folgen: In der Nacht von Samstag auf Sonntag habe ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse aus dem gelben VW gestohlen, der in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Augsburger Straße geparkt war, so die Polizei.

Der Fahrzeughalter hatte den Geldbeutel in der Mittelkonsole liegen lassen. Der Sachschaden wird, auch wegen einer eingeschlagenen Seitenscheibe, auf etwa 200 Euro geschätzt, der Beuteschaden auf 500 Euro. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323 2610 entgegengenommen. Die Polizei appelliert an alle PKW-Fahrer, keine Wertgegenstände in ihren Fahrzeugen liegen zu lassen. (eva)