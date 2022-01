Unbekannter stiehlt im Gebüsch versteckten Mofa-Roller

Erst hatte der Fahrer des blauen Rollers in Inningen eine Panne, dann verschwand auch noch sein Fahrzeug.

Doppeltes Pech hatte der Besitzer eines Mofa-Rollers in Augsburg-Inningen: Zunächst blieb sein Gefährt mit einem Defekt auf der Strecke liegen, dann wurde es offenbar gestohlen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Diebstahl zwischen dem 27. Dezember und dem vergangenen Sonntag. Der Besitzer hatte den blauen Mofa-Roller der Marke Kallio 50-Explorer nach einer Panne in der Hohenstaufenstraße abgestellt und in einem Gebüsch versteckt. Dort wurde er von einem Unbekannten mitgenommen. Der Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0821/323 2710 um Hinweise. (eva)