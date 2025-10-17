Icon Menü
Augsburg: Unbekannter stiehlt junger Frau Handy aus der Jackentasche

Augsburg

Unbekannter stiehlt junger Frau Handy aus der Jackentasche

Beide hielten sich in einem Imbiss in der Fuggerstraße auf. Der Wert des Handys liegt bei mehreren hundert Euro.
    Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch eine junge Frau in der Fuggerstraße bestohlen.
    Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch eine junge Frau in der Fuggerstraße bestohlen. Foto: Christoph Reichwein, dpa (Symbolbild)

    Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch gegen 20 Uhr in einem Imbiss in der Fuggerstraße einer 26-Jährigen das Handy aus der Jackentasche gestohlen. Laut Polizei sprach der Mann das spätere Opfer an und versuchte dieses offenbar abzulenken. Kurz nachdem der Unbekannte den Tisch wieder verlassen hatte, stellte die 26-Jährige das Fehlen ihres Handys fest. Der Wert des Handys lag im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0821/3233821 um Hinweise. (klijo)

