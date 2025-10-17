Unbekannter stiehlt junger Frau Handy aus der Jackentasche

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch gegen 20 Uhr in einem Imbiss in der Fuggerstraße einer 26-Jährigen das Handy aus der Jackentasche gestohlen. Laut Polizei sprach der Mann das spätere Opfer an und versuchte dieses offenbar abzulenken. Kurz nachdem der Unbekannte den Tisch wieder verlassen hatte, stellte die 26-Jährige das Fehlen ihres Handys fest. Der Wert des Handys lag im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0821/3233821 um Hinweise. (klijo)

Augsburg Stadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fuggerstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jackentasche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis