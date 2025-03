Unbekannter stiehlt schwarzes Mountainbike - Zeugen gesucht

Am vergangenen Dienstag zwischen 9 Uhr und 17 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter ein schwarzes Mountainbike der Marke Felt in der Rote-Torwall-Straße gestohlen. Laut Polizei war das Fahrrad an einem Abstellplatz der Fachhochschule abgesperrt. Es entstand ein Beuteschaden im hohen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrraddiebstahls und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0821/3232710 um Hinweise. (klijo)

