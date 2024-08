Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag, 22. August, zwischen 12 Uhr und 13 Uhr eine Fundgeldbörse am Helmut-Haller-Platz gestohlen. Laut Polizei befand sich in der Geldbörse eine fünfstellige Bargeldsumme. Nun wird der Täter gesucht. Die Polizei ermittelt wegen Fundunterschlagung und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/3232510 entgegen. (klijo)