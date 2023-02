Augsburg

09:24 Uhr

Unbekannter stößt Mann in der Fuggerstraße unvermittelt um: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Attacke, die sich in der Fuggerstraße ereignete.

Artikel anhören Shape

In der Fuggerstraße in Augsburg hat am Donnerstagabend ein Unbekannter einen 57-Jährigen angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen.

Tatort war die Fuggerstraße in Augsburg: Am Donnerstagabend wurde ein Mann von einer unbekannten Person zu Boden gestoßen. Für die Aktion gab es offenbar keinen Grund, so die Polizei. Die Tat passierte gegen 20.15 Uhr. Ein 57-jähriger Mann spazierte laut Polizei auf dem Gehweg, als ihn plötzlich eine bislang unbekannte Person von hinten schubste. Der 57-Jährige kam hierdurch zu Sturz und erlitt leichte Verletzungen. Der unbekannte Mann entfernte sich in eine unbekannte Richtung. Er wird wie folgt beschrieben: 1,85 Meter groß, 20 Jahre alt, schlank. Er hat einen Drei-Tage-Bart und trug eine olivgrüne Jacke. Zudem trug er eine braune Papiertüte mit sich. Die Polizei sucht Zeugen. (möh)

Themen folgen