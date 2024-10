Unbekannter Täter stiehlt Anhängerzubehör in Lechhausen

Ein bislang Unbekannter hat Zubehör eines Anhängers in der Zusamstraße gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, entwendete er die verschiedenen Gegenstände am vergangenen Donnerstag zwischen 0 und 16 Uhr. Demnach entstand ein Beuteschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Inspektion Augsburg Ost ermittelt wegen Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. (kmax)

