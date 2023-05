Unbekannter Täter stiehlt Geld aus Tankstellenhäuschen

Ein unbekannter Dieb konnte den Bezahlautomaten eines Tankstellenhäuschens aufbrechen und samt seiner Beute flüchten.

Ein bislang unbekannter Täter brach am Mittwoch in der Zeit von 4.20 bis 5.50 Uhr gewaltsam in ein Tankstellenhäuschen in der Bergiusstraße ein und öffnete mit Gewalt den dort befindlichen Bezahlautomaten. Hieraus entwendete er laut Polizeibericht Bargeld und flüchtete anschließend.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter Telefon 0821/323-3810. (ziss)