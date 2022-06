Unbekannter verletzt Mann mit Pfefferspray

Die Attacke ereignete sich in der Nacht auf Samstag in der Wertachstraße. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Unliebsame Bekanntschaft machte ein 54-jähriger Mann mit Pfefferspray. Laut Polizei war der Geschädigte in der Nacht auf Samstag gegen ein Uhr in der Wertachstraße mit drei Männern in Streit geraten. Im Verlauf des Disputs zog nach Angaben des 54-Jährigen einer von ihnen, ein Russisch sprechender Mann mit Glatze, ein Pfefferspray und richtete es gegen ihn. Anschließend flüchtete das Trio in unbekannte Richtung. Der Angegriffene bat anschließend unbeteiligte Passanten um Hilfe, die den Notruf wählten und die Polizei verständigten. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. (bau)