Unbekannter verteilt Öl auf einem Geh- und Radweg

Polizei meldet Sachbeschädigung in der Bürgermeister-Ackermann-Straße in Pfersee. Die Feuerwehr muss anrücken.

Sachbeschädigung in Pfersee: Am Sonntag zwischen 4 und 10 Uhr verteilte ein bislang unbekannter Täter Öl auf einem Geh- und Radweg in der Bürgermeister-Ackermann-Straße, so die Polizei.

Gegen 10 Uhr verständigte eine Passantin wegen einer 50 Meter langen Ölspur die Polizei. Die Berufsfeuerwehr Augsburg wurde zum Abbinden des Öls hinzugezogen, sodass der Geh- und Radweg wieder gefahrlos begehbar war. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Abfallwirtschaftsgesetz. (möh)