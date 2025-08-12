Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg: Unbekannter verursacht bei Unfall erheblichen Schaden

Augsburg

Unbekannter verursacht bei Unfall erheblichen Schaden

In Lechhausen fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer einen Renault an. Anschließend haute er ab. So hoch ist der Sachschaden.
    • |
    • |
    • |
    In der Schillstraße gab es einen Unfall.
    In der Schillstraße gab es einen Unfall. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

    Am Montag zwischen 18 Uhr und 21 Uhr hat ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Renault Megane in der Schillstraße touchiert. Laut Polizei entfernte sich der Unbekannte offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der liegt nach ersten Erkenntnissen bei rund 3000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/3232310 zu melden. (klijo)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden