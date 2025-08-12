Unbekannter verursacht bei Unfall erheblichen Schaden

Am Montag zwischen 18 Uhr und 21 Uhr hat ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Renault Megane in der Schillstraße touchiert. Laut Polizei entfernte sich der Unbekannte offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der liegt nach ersten Erkenntnissen bei rund 3000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/3232310 zu melden. (klijo)

