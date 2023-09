Augsburg

15:11 Uhr

Unbekannter will in Wohnung einbrechen: Zeugen gesucht

Die Polizei ermittelt bei einem versuchten Einbruch in der Innenstadt (Symbolbild).

Ein bislang unbekannter Täter richtet in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt erheblichen Schaden an.

Ein bislang unbekannter Täter versuchte, gewaltsam in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Innenstadt einzudringen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat in der Zimmererstraße zwischen Mittwochmittag vergangener Woche und vergangenem Dienstagmittag. Hierbei sei ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich entstanden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (eva)

