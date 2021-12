Unbekannter wirft Stein von Bahndamm auf fahrendes Auto

Eine 25-Jährige ist mit ihrem Auto in Augsburg-Pfersee unterwegs, als ihre Windschutzscheibe von einem Stein getroffen wird. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagabend gegen 18 Uhr in der Hessenbachstraße/Ecke Kazböckstraße einen sieben Zentimeter großen Stein vom Bahndamm geworfen. Wie die Polizei berichtet, traf der Täter dabei die Windschutzscheibe einer 25-jährigen Autofahrerin, die dort gerade unterwegs war. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Um Hinweise bittet die Polizei unter Telefon 0821/323-2610. (jaka)