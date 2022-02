Unbekannter wollte 85-Jährigen auf Tramgleise drängen

An einer Tramhaltestelle in Lechhausen kommt es zu einer folgenschweren Rangelei. Ein Senior, der auf die Straßenbahn wartet, wird von einem bislang unbekannten Täter verletzt.

Ein bislang unbekannter Mann sei in Lechhausen an einer Tramhaltestelle ausgerastet und habe dort einen 85-Jährigen angegriffen und verletzt, so die Polizei. Die Auseinandersetzung ereignete sich am vergangenen Donnerstag gegen 18.15 Uhr in der Neuburger Straße. Der Senior wartete an der Straßenbahnhaltestelle, als ein Mann unvermittelt auf ihn zukam und ihn anschrie.

Der Unbekannte packte den 85-Jährigen am Arm und versuchte ihn auf die Straßenbahngleise zu drängen. Er wollte offenbar, dass der Senior den Wartebereich verlassen und sich auf die andere Seite stellen sollte. Die Hintergründe sind laut Polizei unbekannt. Durch das Gerangel wurde der 85-Jährige an Hand und Arm leicht verletzt. Er verließ die Haltestelle, um den Konflikt nicht weiter eskalieren zu lassen.

Der unbekannte Täter war rund 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Der Mann hatte laut Beschreibung "zottelige lange Haare", ein ungepflegtes Erscheinungsbild und trug schmutzige Kleidung. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 melden. (eva)