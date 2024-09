Ein roter Renault Twingo wurde am Donnerstag, zwischen 7.15 und 14 Uhr, in der Zirbelstraße in Oberhausen zerkratzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 2.000 Euro. Die Polizei Augsburg 5 ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323-2510 entgegen. (ziss)