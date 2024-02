Unbekannter zerkratzt Fahrzeugseite an geparktem Auto

Fahrzeug steht auf einem Supermarktaktplatz im Spickel. Polizei sucht Zeugen.

Unfallflucht im Augsburger Stadtteil Spickel. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstag wurde ein Auto auf einem Parkplatz verkratzt. Der Täter ist noch unbekannt. In der Zeit von 17.15 bis 18.45 Uhr war ein schwarzer Mazda auf einem Supermarkt-Parkplatz in der der Hofrat-Röhrer-Straße geparkt. Ein Unbekannter zerkratzte die linke Fahrzeugseite und verursachte einen Schaden von 3000 Euro. (möh)

