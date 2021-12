Augsburg

vor 32 Min.

Unbekannter zündet in Augsburgs Innenstadt ein Dixie-Klo an

Ein unbekannter Täter zündet das Klopapier in einer Mobiltoilette an. Die Feuerwehr in das Wolfsgäßchen ausrücken, um das brennende Dixie-Klo zu löschen.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag gegen 18.30 Uhr im Wolfsgäßchen das Toilettenpapier einer Mobiltoilette angezündet. Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr Augsburg gelöscht, berichtet die Polizei. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Um Hinweise bittet die Polizei unter der 0821/323-2710. (jaka)

