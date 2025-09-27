Icon Menü
Augsburg
Augsburg und der Heimatkreis Reichenberg, das passt zusammen.

Augsburg

Was die Beziehung zum Heimatkreis Reichenberg so besonders macht

Stadt Augsburg feiert 70 Jahre Patenschaft mit dem Heimatkreis Reichenberg. Eine Städtepartnerschaft ist entstanden.
Von Michael Hörmann
    Die Stadt Augsburg feierte am Samstag das 70-jährige Bestehen der Patenschaft mit dem Heimatkreis Reichenberg.
    Die Stadt Augsburg feierte am Samstag das 70-jährige Bestehen der Patenschaft mit dem Heimatkreis Reichenberg. Foto: Anna Kondratenko

    Es ist eine innige Beziehung, die nun seit sieben Jahrzehnten hält. Am Samstag fand in Augsburg die Feierstunde für geladene Gäste zum 70-jährigen Jubiläum der Patenschaft mit dem Heimatkreis Reichenberg statt. Als eingetragener Verein mit Sitz in Augsburg vertritt der Heimatkreis Reichenberg die Belange der ehemaligen Bewohner des Stadt-und Landkreises Reichenberg im heutigen Liberec in Tschechien.

    Die Veranstaltung würdigte die langjährige Verbindung der Stadt Augsburg zu den vertriebenen Deutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Augsburg eine neue Heimat fanden, heißt es. Oberbürgermeisterin Eva Weber sagte: „Die Patenschaft mit dem Heimatkreis Reichenberg ist ein bedeutendes Kapitel unserer Stadtgeschichte. Seit 70 Jahren steht sie für gelebten Zusammenhalt, Erinnerung und den festen Willen zur Verständigung über Grenzen hinweg.“

    Ein historisches Band ist entstanden

    Zudem sei aus der Patenschaft ein historisches Band entstanden: Sie legte den Grundstein für die Städtepartnerschaft mit Liberec. Mit der Übernahme der Patenschaft im Jahr 1955 habe Augsburg ein Zeichen der Verantwortung und des Zusammenhalts gesetzt. Die Feierstunde bot Gelegenheit zur Begegnung, zum Gedenken und zur Würdigung des Engagements des Heimatkreises Reichenberg.

    Der Heimatkreis pflegt bis heute die Verbindung zur Stadt Liberec und zum dortigen Verband der Deutschen. Diese Kontakte führten 2001 zur offiziellen Städtepartnerschaft zwischen Augsburg und Liberec – ein Meilenstein der deutsch-tschechischen Verständigung.

    Die Reichenberger Heimatstube ist ein besonderer Ort

    Ein besonderer Ort der Erinnerung ist die Reichenberger Heimatstube in der Konrad-Adenauer-Allee 39. Sie gilt als das kleinste Museum Augsburgs und dokumentiert eindrucksvoll die Geschichte der Patenschaft, die Kultur und das Schicksal der Vertriebenen. Mit historischen Exponaten, persönlichen Erinnerungsstücken und wechselnden Ausstellungen bietet sie einen authentischen Einblick in die Vergangenheit und lädt zum Dialog über Heimat, Identität und Versöhnung ein, so die Verantwortlichen.

