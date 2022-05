Augsburg

Unfall an einer Haltestelle: Seniorin stürzt und wird schwerst verletzt

83-Jährige zieht sich an Straßenbahnhaltestelle am Fischertor in Augsburg schwerste Verletzungen zu.

Bereits am Freitag, gegen 14 Uhr, stieg eine 83-Jährige mit ihrem Rollator an der Straßenbahnhaltestelle am Fischertor aus und stürzte dabei unglücklich. Heraneilende Passanten leisteten umgehend Erste Hilfe und verständigten die Polizei und Rettungskräfte. Die 83-Jährige wurde laut Polizei mit schwersten Verletzungen in eine nahegelegene Klinik eingeliefert. Die Polizei prüft aktuell die genauen Umstände des Unfalls und wie es zu den schweren Verletzungen kam. Im Bereich der Unfallstelle kam es zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen. (ziss)

